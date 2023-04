Santo prima di nascere. La chiesa beatifica una famiglia polacca trucidata dai nazisti. E un figlio non nato. Ecco perché: "Santi lo si è solo dopo”, scrisse molti anni fa il grande critico di cinema André Bazin. Parlava di una santa bambina portata sullo schermo, Maria Goretti, martire a soli undici anni all’alba di una rivoluzione dei costumi che ancora non s’intravedeva. Non aveva poi torto, il papà dei Cahiers du cinéma: “Prima” di essere andati in Paradiso santi non si è. Non aveva nemmeno ragione, però: tradito dalla sua amata fenomenologia (“Ci sono più cose in cielo e in terra che nella tua fenomenologia”), gli sfuggiva che la santità è un dono di Dio, non serve nient’altro. Tant’è vero che nel calendario della Chiesa ci sono anche tanti santi bambini, persino molto piccoli, e spesso sono martiri. Ma nemmeno l’acuto Bazin (nemmeno noi) poteva immaginare che un giorno ci sarebbe stato persino un santo – canonicamente per ora solo “beato” – mai nato. Un martire ucciso in odium fidei quando era ancora nel corpo di sua madre, uccisa a sua volta assieme al marito e agli altri sei figli dalla soldataglia nazista. Il “Battesimo del sangue” trasmesso in modo misterioso, eppure così evidente, dalla madre. Assieme a tutto il resto del bagaglio carnale.



