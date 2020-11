Biden non convince troppo i cattolici americani

Meno della metà dei cattolici ha votato colui che dal prossimo 20 gennaio sarà il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy. Il 50 per cento dei cattolici americani ha scelto Donald Trump, il 49 ha optato per Joe Biden. Una spaccatura che riflette quella che si vede nella chiesa cattolica, ha detto ad America magazine, la rivista dei gesuiti della East Coast, David Gibson, direttore del Center on Religion and Culture della Fordham University. E questo, ha aggiunto, è un problema. Non solo per la politica statunitense, ma anche per le locali gerarchie cattoliche, che si troveranno a governare una realtà divisa a metà come una mela. Se 50-49 per cento è il dato complessivo, andando a guardare più nel dettaglio i dati si scopre che mentre il 57 per cento dell’elettorato “bianco” cattolico ha scelto il presidente uscente e il 42 Biden, al contrario solo il 32 per cento dei cattolici ispanici ha dato fiducia a Trump (il 67 per cento ha scelto l’ex vice di Barack Obama). Risultati che “mostrano quanto la chiesa sia divisa come lo è la nazione, anche se la reale spaccatura è su base razziale ed etnica e non teologica”, continua Gibson. Poco rileva il fatto che quattro anni fa Trump avesse ottenuto cifre più alte (lo aveva votato il 64 per cento dei cattolici), dal momento che dall’altra parte c’era l’invotabile Hillary Clinton. Uno zoccolo duro, insomma, che ha preferito Donald a Francesco, i muri ai ponti, il conservatorismo all’agenda più sociale che da Roma – “La vittoria di Biden, la guerra di Trump”, titola oggi l’Osservatore Romano – cercano di instillare nella chiesa americana, a forza di porpore progressiste e new deal episcopale.

