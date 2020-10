Papa Francesco dice sì alla legge sulle unioni civili

Pubblicità

Poche parole, per ora. "Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia". Ma se a pronunciarle è il Papa, quelle parole fanno molto rumore. "Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo". Così parla Francesco in un documentario – intitolato proprio col suo nome: "Francesco" – proiettato oggi in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma. Nella pellicola di Evgeny Afineevsky, regista americano di origini russe, il pontefice dice che "ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo".

Il film, finito di girare lo scorso giugno, è un lungo dialogo col Papa che parte dall'emergenza della pandemia e affronta vari temi, dalla pandemia al razzismo fino agli abusi sessuali. Il documentario di Afineevsky verrà insignito, durante un cerimonia che si svolgerà domani nei giardini vaticani, del premio "Kinéo Movie for Humanity Award", assegnato a chi promuove temi sociali e umanitari.