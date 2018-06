Il tour di Cesare Cremonini e il Ravenna Festival che ricorda Bernestein

Parte da Lignano Sabbiadoro il tour per gli stadi di Cesare Cremonini. Poche date, Milano, Roma e la natia Bologna (quest’ultima già sold out) per ascoltare un cantautore che dai successi con i Lunapop, passando per la carriera solista, ha raggiunto, con l’ultimo album, una consapevolezza espressiva, una maturità musicale e una compiuta identità artistica. Un ritorno alla canzone autorale e autorevole, un po’ di respiro, di questi tempi, dove il massimo dell’ispirazione è stata “una stupida canzone d’amore”.

Cesare Cremonini, Tour negli stadi, dal 15 al 26 giugno

info: cesarecremonini.it

Il Ravenna Festival rende omaggio a Leonard Bernstein (foto) e alla sua America. Lo fa con due artisti nelle cui vene scorre, per diversi motivi, sangue a stelle e strisce: Dennis Russell Davies, direttore e pianista dell’Ohio, ed Emanuele Arciuli attualmente il più grande esecutore e conoscitore del repertorio del nuovo mondo. Due Sinfonie: la Seconda del “vecchio Lenny” e l’undicesima di Philip Glass. Quest’ultima eseguita per la prima volta in Italia dopo il debutto alla Carnegie Hall il 31 gennaio 2017 per gli ottant’anni del Compositore. Enjoy!

Ravenna Festival, 16 giugno 2018 ore 21, Palazzo Mauro de André

info: ravennafestival.org