Gassman, Mazzeranghi, Cruciani al teatro Manzoni e il Festival di Atene e di Epidauro

Paola Gassman, Mirella Mazzeranghi, Paola Tiziana Cruciani raccontano la storia delle donne che, durante la Grande Guerra, si trovano per la prima volta a fare lavori allora riservati agli uomini. Margherita prende in mano l’azienda di famiglia, una fabbrica di autocarri: colleghi, politici, giornalisti, sindacati le sono ostili. Sulla sua strada incrocia altre compagne che la supportano e, in certi casi, la osteggiano. Le donne scoprono talenti che non immaginavano, finché un giorno gli uomini rientrano dal fronte e tutto torna come prima. Forse.

Roma, Teatro Manzoni. “Tutte a casa”, di Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis. Fino al 17 giugno

info: teatromanzoni.info

Sperimentazioni e memorie al Festival di Atene e di Epidauro 2018, che si concentra sul tema della polis e del cittadino e accoglie fino ad agosto spettacoli da ogni dimensione artistica del mondo. Segna quest’edizione il tributo a una drammaturga greca: “Loula Anagnostaki: A Construction Site” (17-18-19 giugno), omaggio collettivo coordinato da Roula Pateraki. Molte le proposte. In questi giorni anche le “Tre sorelle” di Cechov, performance eseguita nel linguaggio dei segni, diretta dal russo Timofey Kulyabin (15-16 giugno).

Atene, Peiraios 260. Festival di Atene e di Epidauro. Fino al 19 giugno

info: greekfestival.gr