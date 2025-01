Adolescenti e libertà di scelta. Ecco il principio di precauzione trumpiano

Senza nessuna volontà discriminatoria e con la massima comprensione, è bene chiedere ai più giovani di decidere solo quando hanno raggiunto un livello di responsabilità adeguato. Perché vietare il cambio di sesso ai minorenni non è una misura liberticida

Tra le misure “liberticide” adottate da Donald Trump, ne viene computata una, la proibizione di operazioni per il cambiamento di sesso per i minorenni, sulla quale varrebbe la pena di riflettere meglio. La non conformità del sesso biologico con quello psicologico è un problema e va affrontato come tale, le persone che vivono questa contraddizione si trovano in una situazione difficile che richiede attenzione e cura. Però va anche considerato che soluzioni chirurgiche definitive e irreversibili rappresentano un trauma che deve essere affrontato con piena consapevolezza e con l’aiuto di esperti, sanitari e psicologici adeguati. Affidarsi soltanto alla scelta “libera” di un adolescente, che si trova a un livello di maturazione ancora incompleto, rappresenta un rischio, soprattutto per lui.

Chiedere di esercitare il proprio diritto di scelta solo quando si è certi che ci sia la maturità necessaria per compierla, non sembra una limitazione della libertà personale, è invece una applicazione di un principio di prudenza che è particolarmente necessario in materie così delicate. I condizionamenti psicologici comprensibili in chi si trova in una condizione di incertezza sulla propria identità sessuale non devono spingere a soluzioni premature, anche se nell’immediato lo si desidera. Sono tante le scelte che la società considera non adatte a chi è minorenne, a cominciare dal diritto di voto. E’ proprio su una decisione traumatica e irreversibile che si deve fare un’eccezione concedendo una libertà di decisione che viene vietata in tanti altri campi? Senza nessuna volontà discriminatoria e con la massima comprensione per i dilemmi che agitano le persone che devono affrontare questo grave problema, è bene chiedere loro di decidere solo quando hanno raggiunto un livello di responsabilità adeguato, come si fa per concedere di guidare un automezzo o per decidere il corso di laurea cui iscriversi. L’identità sessuale definitiva è più importante della patente o della laurea. O no?