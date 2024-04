Dalla Scozia al Belgio, l'“eutanasia dei vecchi” (con oppositori insospettabili)

In Europa si apre la nuova frontiera. Anche l'ex primo ministro olandese e sua moglie hanno scelto la “morte gentile”. Si riaccende il dibattito su questa pratica e sull'invecchiamento della popolazione. "Con la senescenza occidentale, il tabù cadrà", scrive Matthew Parris sul Times

Come Stefan Zweig e la moglie Lotte, il 5 febbraio scorso l’ex primo ministro olandese Dries van Agt, già leader sia del Partito popolare cattolico sia di quello cristiano-democratico, è morto tenendo per mano la moglie Eugenie nella sua città natale di Nijmegen. Entrambi avevano 93 anni; la coppia di anziani ha scelto di morire per eutanasia. “Non potevano vivere l’uno senza l’altra”.