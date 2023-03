“La surrogata sarà un'industria da 129 miliardi di dollari all'anno”

Per Julie Bindel, una delle femministe più famose della Gran Bretagna, “l'utero in affitto è sfruttamento indipendentemente dal fatto che venga eseguita a scopo di lucro o altruismo"

La “vita in vendita”. Così l’aveva definita Jacques Testart, il grande biologo francese “padre” della prima bambina francese nata in provetta, Amandine, nel 1982. L’industria globale della maternità surrogata commerciale è arrivata a valere 14 miliardi di dollari nel 2022, secondo la società di consulenza per ricerche di mercato Global Market Insights. “Entro il 2032, si prevede che tale cifra salirà a 129 miliardi di dollari”, con un numero crescente di coppie dello stesso sesso e single alla ricerca di modi per avere figli. “La pandemia ha ridotto la maternità surrogata internazionale, ma ora stiamo assistendo a tutta quella domanda repressa”, ha affermato alla Cnbc l’esperto di maternità surrogata Sam Everingham, direttore di Growing Families a Sydney.