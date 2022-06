Radicalizzata e bellicosa, la destra americana rischia di non capitalizzare la vittoria sull'aborto

La destra americana non è pronta a capitalizzare la sentenza con cui venerdì scorso la Corte suprema ha rovesciato Roe vs Wade. David French, sull’Atlantic e nella sua newsletter, l’ha scritto sapendo che avrebbe deluso larghe fette di quel movimento pro life americano che pure lo ha visto per decenni protagonista, ma che negli ultimi anni è cambiato, chiuso com’è nel fortino a difesa di princìpi fissi e inscalfibili e assai agguerrito. “Ora Roe non c’è più. Bene. Dovremmo gioire per la sua scomparsa”, invece no, ha osservato. French rivendica il suo attivismo pro life, fin dai tempi del college, dice che nei consultori dove si salvano bambini destinati a essere abortiti c’è il meglio dell’America, ribadisce che per lui Roe vs Wade è stata una sentenza sbagliata. Eppure è proprio su questo tema che gli attivisti pro vita spesso danno il peggio di sé. Pro life e pro choice si stanno fissando e si domandano: “E adesso?”. La risposta dei pro life, secondo French, non può che essere una: “L’impegno per la vita porta con sé un impegno ad amare, a prendersi cura dei più vulnerabili, sia madre che bambino”. Ma qui a dominare sono i toni cupi, odio e morte “e nell’America profondamente repubblicana leggi punitive stanno mettendo i cittadini l’uno contro l’altro”. L’ha scritto sul New York Times anche Ross Douthat: più che la sentenza in sé, che comunque è storica, bisognerebbe concentrarsi sul movimento per la vita, che oggi mette insieme in non pochi casi la lotta contro l’aborto con campagne no vax, in un miscuglio di difficile lettura e analisi.

