Dal dibattito sul fine vita uscirà stravolto, in ogni caso, il ruolo del medico che cura il malato

Le commissioni Giustizia e Affari sociali hanno dato il via libera alla discussione parlamentare della proposta di legge “disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita” che arriverà alla Camera lunedì 13 dicembre. Allo stato attuale della discussione è difficile farsi un’idea precisa del testo che sarà discusso in aula dal momento che, rispetto alla proposta di legge giunta alle commissioni il 19 maggio 2021, sono state considerate alcune proposte di riformulazione che dovrebbero entrare nel testo finale. Non si può non tenere quindi alta l’attenzione e restare con il fiato sospeso di fronte a una delicatissima discussione spesso condotta da chi non ha la minima idea di che cosa realmente succeda ai letti dei malati gravi. Una discussione che verterà tra l’altro, per la prima volta nel nostro paese, sulla concessione al medico del diritto di procurare la morte di un paziente richiedente mediante la prescrizione di un farmaco letale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE