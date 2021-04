“Approvare l'eutanasia durante la pandemia è osceno e indecente”

“Una civiltà che legalizza l’eutanasia merita di scomparire”, ha scritto sul Figaro il romanziere Michel Houellebecq, non nuovo a intemerate pubbliche contro la “dolce morte”. “Devo essere molto esplicito, quando un paese, una società, una civiltà, arriva a legalizzare l’eutanasia, perde, secondo me, ogni diritto al rispetto”. Molti media e personalità, come la sempre loquace Line Renaud, hanno castigato gli oppositori della legge sull’eutanasia al vaglio del Parlamento francese, usando il loro cattolicesimo per giustificare una mentalità chiusa. La Francia sarebbe divisa in due: quella “pro”, progressista, moderna e intelligente, e quella “contro”, reazionaria e alcolizzata (si vedano i commenti sotto l’articolo di Houellebecq sul Figaro). Peccato che siano gli intellettuali laici quelli stranamente più agguerriti nell’opporsi alla legge.

