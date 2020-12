“Niente figli per amore della terra”. Il primo studio su chi rinuncia a farne per salvare il pianeta

“Il cambiamento climatico è l’unico fattore per me nella decisione di non avere figli. Non voglio dare alla luce bambini in un mondo morente”. E’ una delle molte voci che emergono dal primo studio che indaga sulla decisione presa da tante coppie di non avere figli a causa del timore che debbano affrontare un’“apocalisse climatica”. Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Climatic Change, riferisce il Guardian, hanno intervistato seicento persone tra i 27 e i 45 anni, scoprendo che il 96 per cento teme per il benessere dei loro potenziali figli in un mondo minacciato dai cambiamenti climatici. Il 59,8 per cento degli intervistati è “estremamente preoccupato” per l’impronta di carbonio che la progenie lascerebbe sulla Terra. Molti esprimono rammarico per averli messi al mondo.

Pubblicità

Pubblicità