La pandemia chiamata eugenetica che spazza via “gli ultimi bambini Down”

In copertina, una bambina bionda con la sindrome di Down, una mano sulla sua testa e il titolo: “The Last Children of Down Syndrome”. Uscirà a dicembre, ma l’Atlantic ha già pubblicato online l’inchiesta di Sarah Zhang. Il pubblico si è diviso. “Giustifica l’eugenetica, è orrendo”, l’accusa di molti. C’è invece chi ha elogiato un lavoro giornalistico, frutto di mesi di interviste e analisi, su come un paese europeo, iper welferizzato, accogliente e all’avanguardia sta praticamente eliminando un’intera classe di esseri umani affetti dalla più comune disabilità genetica. Siamo in Danimarca e si parla dei bambini con la trisomia 21.

