Il sostegno alla vita non è una battaglia contro la Legge 194

Proposta shock del comune: ‘Se rinunci ad abortire, ti diamo 160 euro al mese’”. Prendiamo, volutamente, il titolo di Brescia Today, che è un giornale online della catena Citynews, come altre testate che si occupano di cronaca locale, perché è appunto un media di cronaca, non una testata politica, o culturale, schierata a destra o a sinistra, per riprendere la notizia: “Approvata in Consiglio comunale a Iseo la mozione che prevede un ‘sussidio alla maternità’ per tutte le donne che rinunciano ad abortire”. L’iniziativa è dell’assessore al Bilancio Giovanna Prati, altri comuni del bresciano hanno adottato provvedimenti simili. Evitiamo, volutamente, di occuparci di altri titoli, o delle “accese proteste dei tanti che vedono un autentico attacco alla legge 194” (Repubblica) e anche di chi è riuscito a mescolare “nel calderone dei sussidi” il bonus caldaie con quella che viene definita “una forma di assistenzialismo mascherato di carattere propagandistico, oltre che un passo indietro di almeno 50 anni”.

