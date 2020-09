Il muro del Vaticano contro la mentalità a favore dell'eutanasia

Dalla definizione del significato di "cura" alla condanna del suicidio assistito. La Samaritanus bonus è quello che serviva per non lasciare soli i medici cattolici e tutti coloro che vogliono alzare la testa di fronte alle derive sul fine vita

Resa nota nella mattinata del 22 settembre, la Lettera Samaritanus bonus della congregazione per la Dottrina della fede sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita rappresenta uno di quei documenti magisteriali che saranno per anni un punto di riferimento per “illuminare pastori e fedeli nelle loro preoccupazioni e nei loro dubbi” nell’assistere i malati nelle fasi terminali della vita. L’impressione dopo una lettura attenta è quella di una grande chiarezza e di una singolare messa a fuoco di temi delicatissimi e rispetto ai quali si ha spesso l’impressione che anche i cattolici procedano “in ordine sparso”. Una chiamata all’unità, quindi, e un appello al pensiero e alla prassi ordinate e coerenti. E’ ovviamente impossibile toccare tutti i punti di un documento così articolato ma, dalla prospettiva professionale del medico palliativista, si può tentare di sottolinearne alcuni passaggi chiave.