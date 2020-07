Contro la legge Zan

La legge contro l’omotransfobia in discussione in commissione alla Camera presenta aspetti piuttosto delicati. Naturalmente è giusto sanzionare comportamenti discriminatori o persecutori a causa dell’orientamento sessuale, ma questo dovrebbe già essere garantito dalla normativa vigente. Si sarebbe potuta inserire una aggravante per i reati commessi con questa motivazione, senza istituire un nuovo reato difficile da definire in modo preciso e che quindi può generare una giurisprudenza contraddittoria. Gli atteggiamenti “fobici” non possono essere di per sé considerati un reato,...

