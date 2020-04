La piattaforma Miodottore lancia il progetto “consulenza online”

In questo particolare momento storico sanitario, dove è fondamentale restare a casa ed evitare di congestionare ulteriormente gli ospedali, nasce la piattaforma Miodottore online (specializzata nella prenotazione via web di visite mediche), presentando due nuovi servizi: video consulenza online e il sistema di pagamenti online.



“Siamo molto orgogliosi di poter fornire un valido aiuto nell’attuale contingenza tramite la nuova funzionalità di consulenza online che connette pazienti e specialisti da remoto in breve tempo e in pochi click. La tecnologia di consulenza video di MioDottore nasce per contribuire a garantire la continuità dei servizi sanitari in questi tempi difficili e contestualmente fornisce agli utenti uno strumento per rimanere in contatto con gli esperti di fiducia, offrendo un’esperienza più umana e personalizzata rispetto a chat o chiamate, senza congestionare ulteriormente gli ospedali in questo momento delicato” commenta Luca Puccioni, CEO di MioDottore. “Se la sezione ‘Chiedi al Dottore’ è stata pensata per rendere il rapporto tra utenti e medici sempre più diretto, semplificato e umano, la possibilità di abbattere le barriere fisiche ad oggi indispensabili per far fronte all’attuale situazione sanitaria, conferma ulteriormente la volontà di MioDottore di fornire a esperti e pazienti la tecnologia che li può aiutare a proseguire un dialogo costruttivo per mantenere inalterata la routine della salute” conclude Puccioni.



Le nuove funzionalità sono disponibili per tutti i dottori e centri medici affiliati con il profilo premium, già lanciato in tutta Italia e dove il gruppo DocPlanner opera.

Sulla piattaforma ci sono già duemila medici specialistici (psicologi, psicoterapeuti, oculisti, ginecologi, ortopedici, etc...); una volta scelto il medico necessario all’utente, si verrà reindirizzati al pagamento della visita e, la piattaforma vi fornirà il link per la futura video-visita.



Riteniamo che sia una innovazione davvero degna di nota, mettendo in luce che, la tecnologia è concretamente capace di aiutare sempre di più le persone e di fatto le incentiva sempre più all’”acquisto” online che risulta essere il metodo di pagamento più sicuro.