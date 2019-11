Android One e Xiaomi: un’accoppiata vincente

Android One è un progetto presentato da Google nel lontano 2014 e doveva essere una versione stock più essenziale e leggera di Android, con aggiornamenti rapidi garantiti da Google e indirizzato soprattutto ai mercati emergenti, dove gli smartphone hanno ancora caratteristiche di fascia media o medio-bassa.

Poi, dal 2014 ad oggi, il progetto ha preso tutt’altra piega e, sostanzialmente, Android One è diventato un modo semplice ed efficace, per i vari produttori, di installare su alcuni modelli la versione stock del sistema operativo di Google; principalmente su smartphone di fascia media, con aggiornamenti rapidi e garantiti, gestiti in collaborazione diretta con Google. Questa rivisitazione ha avuto un buon successo e oggi sono diversi i dispositivi che montano Android One. Uno dei primi produttori ha puntare forte su Android One è stato Xiaomi, lanciando nel 2017 il Mi A1. Il successo è stato notevole, perché era dai tempi del Google Nexus 5 che non si vedeva uno smartphone Android stock performante e a prezzi ragionevoli.

Siamo ora arrivati alla terza edizione, con Xiaomi Mi A3, che abbiamo avuto in prova per molto tempo e partiamo dalle considerazioni finali: Xiaomi ormai difficilmente sbaglia un colpo e anche il Mi A3 si rivelaa lo smartphone perfetto per chi vuole prestazioni e qualità al giusto prezzo, con in più la piacevolezza della versione stock di Android e tutte le conseguenze che ne derivano in termini di aggiornamenti, sicurezza e modding (per chi ancora lo fa).

Ma procediamo con ordine, vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le specifiche complete di questo Xiaomi Mi A3:

- Processore Snapdragon 665 con GPU Adreno 610

- 4GB di RAM

- Display AMOLED da 6” HD+ con Gorilla Glass 5

- Memoria interna: 64 /128 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 256 GB)

- Fotocamera: 48 megapixel Sony IMX586 f/1,79 + 8 mpx grandangolo 118° + 2 mpx profondità

- Fotocamera frontale da 32 megapixel f/2.0

- Connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, USB Type-C, IrdA

- Dimensioni 156,48 x 71,85 x 8,475 mm

- Peso 173 grammi

- Batteria 4.030 mAh

E come va questo Mi A3? Beh, non c’è molto da dire, questo Xiaomi Mi A3 è uno dei migliori telefoni che possiate comprare, per la sua fascia di prezzo e, in generale, è forse il migliore in assoluto per quanto riguarda i dispositivi Android One attualmente sul mercato. È un dispositivo che si dimostra sempre fluido e reattivo, con un’ottima autonomia e in grado di scattare delle buone foto in quasi tutti i contesti. Uno dei comparti su cui si è molto puntato è proprio la fotocamera, infatti il sensore principale è quello da ben 48 megapixel, montato anche sul Redmi Note 7, che è in grado, soprattutto con buona luce, di fare degli scatti davvero notevoli. C'è poi la buona fotocamera grandangolare, che vi permette di aumentare l'angolo di visuale fino a 118° e, infine, la terza camera per la modalità ritratto. Un comparto fotografico quindi decisamente interessante.

C’è poi il tocco di Google con Android One a rendere tutto il touch and feel molto buono. Chiariamoci, qualche difetto c’è: lo schermo non è forse dei migliori, l’audio non è al top e qualche bug software è stato corretto nel tempo, ma nulla che nel complesso si faccia sentire. Insomma, Xiaomi ha fatto centro anche questa volta e si dimostra il brand più aggressivo e in crescita del 2019.

Xiaomi Mi A3 si trova ormai ampiamente al di sotto dei 200 euro (intorno ai 170 euro, più o meno) con 64 GB di memoria interna o qualche decina di euro in più per la versione 128 GB di storage. È disponibile nei Mi Store ufficiali sul territorio italiano, su Mi.com e nei principali store online e catene di elettronica. Praticamente un regalo perfetto per Natale, da non farsi scappare.