Ecco i nuovi Note 10 di Samsung

Alle ore 22 (ora italiana) di ieri, in una uggiosa giornata newyorchese, sono stati presentati i nuovi top di gamma della serie Galaxy, il Note 10 e il Note 10+, entrambi associati alla nuova S Pen intelligente e caratterizzati da un design elegante e a prestazioni senza confronti (a detta di Samsung).

Ispirato da una nuova generazione di persone che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata - secondo Samsung -, l'obiettivo di questi nuovi dispositivi è quello di rendere ancora più libero il modo di lavorare e creare; infatti DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics, afferma: “Ogni elemento di Galaxy Note10 è stato progettato per aiutare gli utenti ad ottenere il meglio. Che si tratti di completare un importante progetto di lavoro, girare e modificare un video o divertirsi con il proprio gioco mobile preferito, Galaxy Note10 aiuta a farlo meglio e più velocemente”.

Come anticipato dai rumors, sono due le versioni di Galaxy Note 10: “Doppio formato: per la prima volta in assoluto, Galaxy Note10 è disponibile in due dimensioni, in modo che i consumatori possano trovare il Note più adatto alle loro esigenze. Galaxy Note 10 amplia la gamma Note anche agli utenti che desiderano la potenza della S Pen e la massima produttività in un form factor ridotto, inserendo il Cinema Infinity Display da 6,3 pollici all’interno del Note più compatto di sempre. Il Galaxy Note10+ presenta, invece, lo schermo Note più grande di sempre con un Cinema Infinity Display da 6,8 pollici su un dispositivo comodo da tenere e facile da usare.”

Evoluzione della S Pen: la nuova S Pen intelligente di Galaxy Note10 è dotata di nuove

Funzionalità: le Air Actions, che permettono di controllare lo smartphone con semplici ed intuitive gesture, senza toccare il display.

I nuovi Note monteranno il nuovo processore Samsung da 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz), ma avremo una differenza per quanto riguarda la Ram: 8Gb per il Note 10 e ben 12gb di memoria per la versione Note10plus.

Lato fotocamera avremo 3 posteriori per il Note10:

- Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°)

- Angolo di visuale: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4

OIS (77°)

- Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

Mentre per la versione Note 10+ ben 4:

Posteriore: Quad Camera

- Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°)

- Angolo di visuale: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4

OIS (77°)

- Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

- DepthVision Camera: VGA F1.4.

Inoltre è stata aggiunta la ricarica super rapida da 45W che permette: l’utilizzo dello smartphone per un’intera giornata ricaricandolo solo per 30 min, la condivisione della ricarica wireless sul retro, modem LTE più performante e la possibilità di utilizzare il 5g (solo in una versione però del Note10+).

I nuovi Galaxy Note10, Galaxy Note10+ saranno disponibili in pre-ordine a partire dal 7 agosto, fino al 22 agosto, per maggiori informazioni visitare www.samsung.it/galaxy-note10

Galaxy Note10 nella versione 8GB RAM con 256GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo consigliato di 979 euro. Galaxy Note10+ nella versione 12GB RAM con 256GB di memoria interna espandibile sarà disponibile al prezzo consigliato di 1.129 euro; mentre nella versione 12GB RAM con 512GB di memoria interna espandibile, al prezzo consigliato di 1.229 euro, quest’ultimo disponibile solo su Samsung Shop online www.samsung.it/galaxy- note10 . Infine Galaxy Note10+ 5G 12GB RAM con 256GB di memoria interna espandibile sarà disponibile al prezzo consigliato di 1.229 euro presso i maggiori operatori telefonici.