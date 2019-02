Xiaomi Mi 9, probabilmente il miglior smartphone per rapporto qualità e prezzo del 2019

Xiaomi, uno dei più grandi produttori al mondo di smartphone e di dispositivi tecnologici, ha presentato oggi il nuovo smartphone top di gamma per il 2019, il Mi 9.

La presentazione per il mercato europeo è avvenuta questa mattina al MWC di Barcellona che ufficialmente aprirà da domani (25 febbraio) e vedrà protagonista anche altre case produttrici di smartphone.

Smartphone con caratteristiche eccellenti e ad un prezzo quasi imbattibile, con qualche piccola rinuncia: certificazione di resistenza ad acqua e polvere e stabilizzazione ottica nel reparto fotocamera, ormai presenti su gran parte di top di gamma.

Da segnalare, in particolare, il sistema di tripla fotocamera (di cui una da ben 48 megapixel, una con zoom ottico 2x e una grandangolare), una ricarica wireless da 20W al top delle prestazioni (consente, infatti, il 70% di ricarica in soli 30 minuti), sensore di impronte digitali integrato nel display e soprattutto il nuovo processore Snapdragon 855 della Qualcomm che, montato sul Mi 9, ha fatto segnare il record assoluto di prestazioni nei benchmark.

Vediamo le caratteristiche tecniche nel dettaglio:

. Schermo da 6.39” AMOLED

. Processore Qualcomm SnapdragonTM 855

. 64/128 Gb di memoria interna, 6gb di ram

. 3300mAh la capacità della batteria

. Dual 4g

. NFC

. Bluetooth 5.0

. Sensore fotocamera da 48MP Sony IMX586.

Da segnalare la ricercatezza del design di questo Mi 9, con linee morbide e sinuose, ispirato ai tratti caratteristici del famosissimo architetto Antoni Gaudì, tanto da essere stato certificato anche dalla Gaudì academia; il tutto in soli 7,8 mm di spessore e 175 grammi di peso.

Prezzi e colori:

"In Italia, Mi 9 è disponibile in preordine su Amazon.it, mi.com e nei Mi Store dal 24 febbraio al prezzo di 449,90€ per la versione da 6GB + 64GB. Questa versione del Mi 9 sarà in vendita esclusiva su Amazon.it, mi.com e nei Mi Store dal 28 febbraio al 28 marzo.

La versione 6GB + 128GB del Mi 9 sarà presto disponibile al prezzo di 529,9€ su mi.com, nei Mi Store e presso le principali catene di elettronica di consumo.

Mi 9 è in vendita nella colorazione Piano Black, e successivamente nei colori Ocean Blue e Lavender Violet."