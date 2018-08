Presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 9

Maxi presentazione a New York per il più recente smartphone della famiglia Samsung Galaxy Note tanto apprezzata dagli appassionati di tecnologia e da tutti quegli utenti alla ricerca di un dispositivo dalle performance elevate, in grado di unire le ultime tecnologie a un design riconoscibile e a funzionalità all’avanguardia.

La casa coreana punta in particolare all’evoluzione dell’ S Pen ora dotata della tecnologia Bluetooth Low-Energy (BLE) che permette con un click di scattare selfie, muovere le slide durante presentazioni e mettere in pausa i video sul dispositivo. Altra importante novità lato fotocamera l’intelligenza artificiale in grado di riconoscere, grazie a vari algoritmi, fino a 20 scenari e regolare di conseguenza la fotocamera. Modulo dual cam ovvero due sensori da 12megapixel ma con caratteristiche diverse e, in sostanza, sono gli stessi di cui abbiamo parlato per l’s9 .

Display Super AMOLED con una risoluzione QuadHD+ di 2960x1440 pixel, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida e supporto alla ricarica Wireless .

Il nuovo note 9 è disponibile in 2 versioni: la prima da 128gb con 6gb di ram e la seconda da 512 gb con ben 8gb di ram.

Il prezzo ,come da tradizione per i nuovi top di gamma , è abbastanza elevato, infatti abbiamo 1029€ per la versione da 128 e 1279 per la versione da 512gb.

Speriamo nei prossimi giorni di pubblicare maggiori aggiornamenti.