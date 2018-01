Nasce Petit Pli, una linea di vestiti smart per bambini

Nel 2017 a Londra un ingegnere aeronautico, Ryan Mario Yasin fonda una rivoluzionaria linea di abbigliamento per bambini. Si tratta di speciali vestiti, resistenti a vento e pioggia, che si allungano con il naturale crescere dei bambini.

Il fondatore, si legge dal sito ,ha avuto questa idea in seguito al dispiacere per non aver potuto regalare un vestito al proprio nipote perché cresciuto più del previsto al momento della consegna.

L’ingegnere spiega che ha voluto ideare una nuova filosofia nell’abbigliamento di fatto creando una nuova linea unica, puntando anche sull’ambiente comporta avere meno scarti di materiale, meno manodopera e meno utilizzo di trasporto, contribuendo ad emettere meno CO2.

Yasin ha studiato anche vari dati ergonomici dei vari bambini per arrivare alla forma attuale, sono capi pensati e studiati solo per bambini, per ora non c’è un progetto per adulto, infatti sono ideali per bambini di età da 4 a 36 mesi, sono waterproof ovvero impermeabili e anti vento. Secondo l’ideatore perfettamente lavabile in lavatrice, e il capo continuerà ad essere in sintonia con i movimenti del bambino.

Speriamo che questa idea possa essere di spunto anche per altri tipi di uso, non solo nell’abbigliamento. Purtroppo per adesso non possiamo comprarli come regali di natale, ma vi informeremo presto.