Un giornale chiude perché la gente non crede più nell'aldilà

Psychic News è stato per novant’anni un magazine dedicato ai medium e a chi volesse saperne di più sul mondo delle sedute spiritiche, delle visioni comatose e dei defunti che battono un colpo. Oggi non vende più, ma il suo pubblico non si è estinto: adesso a cosa crede?

Che le edicole non scoppino di salute era piuttosto risaputo, ma è decisamente inedito che un giornale chiuda perché la gente non crede più nell’aldilà. Psychic News è stato per novant’anni un magazine dedicato ai medium e a chi volesse saperne di più sul mondo delle sedute spiritiche, delle visioni comatose e dei defunti che battono un colpo, non necessariamente sul tavolino che balla ma facendosi vivi (scusate) in una di quelle tante forme inspiegabili che spiazzano il nostro animo con piccoli dettagli. C’è da prestar fede al direttore della rivista, ove dice che in tutti questi anni Psychic News si è impegnato a smascherare i mitomani e i ciarlatani, in particolare quei criminali che spillano soldi a chi è in lutto sfruttandone ingenuità e disperazione. D’altro canto, aggiunge, la rivista cerca di interrogarsi sull’incomprensibile, ruotando tutta attorno alla domanda che ci tormenta da millenni: c’è una vita oltre la morte? O, meglio, ci tormentava; oggi, a quanto pare, la gente non ci pensa o più probabilmente non ci crede, quindi (cosa che più preme al direttore di Psychic News) non compra più il giornale. Alle prime potrebbe apparire un progresso dei lumi della ragione, dell’irrefragabile pensiero scientifico, salvo poi pensarci e domandarsi: a cosa credono invece adesso quelli che compravano Psychic News? A tutto ciò che leggono sui social. Forse era meglio prima.