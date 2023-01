Se Beethoven non voleva dedicare il suo brano ad Elisa va bene lo stesso

Pare ci sia un lapsus alle origini del titolo di una delle più famose canzoni di musica classica. Ma se un creativo fa qualcosa, la fa al solo scopo di dare sfogo a un’impellenza interiore. Invece che "Per Elisa" chiamiamola "Per nessuno"

Pare quindi ci sia un lapsus alle origini del titolo di un brano dei più famosi della musica classica: la vecchia detentrice dello spartito manoscritto di Beethoven, all’atto di mostrarlo a uno specialista affinché lo copiasse, aveva in mente la propria nipote e sbadatamente, dettandogli il titolo, si è lasciata sfuggire “Per Elisa”. Questa almeno è la teoria di Norman Lebrecht, studioso britannico il quale non si limita a basarsi sull’assenza risapute di significative Elise dalla biografia del compositore; anzi, arguisce che magari il lapsus fosse indotto, e che la vecchia detentrice dell’originale volesse insufflare nel copista e – per estensione – in tutti noi il sospetto malizioso che Beethoven potesse effettivamente avere scritto il celeberrimo motivo per dedicarlo alla nipotina, nonostante l’evidente incongruenza cronologica.