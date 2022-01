Ma quale “Back to school”, i veri ripetenti sono i telespettatori

Dalla trasmissione Rai a quella Mediaset. Vip costretti a ripetere in tv gli esami di scuola e noi a rivedere ancora lo stesso programma

Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Jonathan riesumato dalle macerie del Grande Fratello, Roberta Lanfranchi, tale Scintilla che manco so chi sia, Benedetta Mazza alla quale rivolgo pubblica dichiarazione d’amore, Nicola Ventola, credo addirittura Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, il rapper Clementino. Questi e altri sono i cosiddetti ripetenti, ossia i vip che stanno venendo sottoposti all’esame di quinta elementare in una trasmissione Mediaset che si chiama “Back to school”. E personalmente mi fa specie vedere fra loro Totò Schillaci, che impazzava con le notti magiche di Italia ’90 proprio mentre lo sostenevo io, l’esame di quinta elementare (andato bene, grazie; per quanto se vedeste la grafia con cui vergo ogni giorno questa paginetta sul mio quaderno potreste arguire il contrario).

Soprattutto però mi colpisce il ricordo che qualche tempo fa, sulla Rai, era fugacemente andata in onda una trasmissione che si chiamava “Gli esami non finiscono mai”, in cui i vip erano invece sottoposti all’esame di maturità, presidente di commissione Bruno Gambarotta. Era il 1998 e ne serbo distinta memoria in quanto l’esame di maturità quell’estate dovevo farlo anch’io, mentre lì interrogavano Michele Zarrillo, Nino Frassica, Gina Lollobrigida, Francesco Paolantoni. A riprova che i veri ripetenti siamo noi telespettatori: all’epoca la cultura generale in tv si assestava sulla quinta liceo; un quarto di secolo dopo siamo stati promossi in quinta elementare.