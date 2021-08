Nannerl Mozart e le altre. Sicuri che sia discriminazione?

L'accusa di aver discriminato la sorella del compositore sulla base di una produzione che non esiste ha un difetto di logica. E non è l'unico in questo genere di istanze

Sarà che son tardo ma alcune cose proprio non le capisco, come ad esempio la faccenda della sorella di Mozart. Maria Anna, si dice, era tanto talentuosa quanto Wolfgang Amadeus, se non che nella tarda adolescenza ha dovuto smettere di comporre per dedicarsi ai soliti, noiosi compiti da donna adulta. Questo ha indubbiamente arrecato un danno alla civiltà – altrimenti avremmo avuto due Mozart anziché uno – ma è un dato di fatto irrimediabile che oggi, del talento di Nannerl, non abbiamo che testimonianze indirette, vaghi complimenti e rimpianti congetturali. Risulta dunque un po’ difficile annoverarla fra i grandi compositori, sulla scorta di una produzione probabile ma immaginaria, e accusare i secoli di averla dimenticata e discriminata.