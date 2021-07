Il mistero degli antenati e dei figli di Harry e Meghan

Il duca di Sussex e sua moglie premiati dalla ong britannica Population Matters perché si sono limitati a soli due figli

Fa un po’ specie che proprio il principe Harry, dopo avere imperniato tutta la giovinezza su un principio disinvolto di dépense, venga ora premiato per la parsimonia. Fatto sta che nel 2019 lui e Meghan avevano deciso a tavolino di limitarsi a due figli e ora la ong britannica Population Matters ha deciso di premiarli perché hanno mantenuto la promessa, riducendo così l’impatto ambientale. È noto infatti che l’uomo non è climaticamente sostenibile, quindi meno siamo meglio è. Certo, ci sarebbe da domandarsi cosa accadrebbe se, un domani, la coppia felice più rancorosa della terra annunciasse una terza gravidanza: il premio verrà ritirato o sarà commutato in sanzione pecuniaria?

Il vero mistero riguarda però gli antenati di Harry e Meghan. Lei è la terza dei figli di suo padre, uno scavezzacollo che, dopo averne già avuti due dalla prima moglie, ha deciso di spargere anidride carbonica a vanvera riproducendosi ancora con un’altra donna. Lui è il cadetto di una famiglia reale in cui (ed è stata forse la causa di molti suoi problemi) conta solo il primogenito, fratelli e sorelle sono decorativi. Harry e Megan avrebbero meritato molto di più il premio di Population Matters se non fossero mai nati.