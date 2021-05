Come scartare tutti i contendenti e vivere felici

La banalità dei programmi tv è senza appello. Per movimentare un po' la visione serve trovare un finale diverso

C’è una nuova trasmissione che ha capito tutto dell’amore. Una ragazza in cerca di un partner viene sottoposta alla prova di una convivenza accelerata e multipla, con cinque ragazzi che si trasferiscono con lei in una bella casa messa a disposizione dai produttori. Di volta in volta ne elimina uno e – alla fine resta quello giusto, diranno i miei piccoli lettori.

In effetti non c’è miglior modo di conoscere le persone che viverci insieme, e per trovare l’anima gemella nulla è meglio di una convivenza ravvicinata continua. Solo vivendo insieme si può capire se funziona; concordo. Vale però anche il rovescio della medaglia: vivere insieme a qualcuno è la maniera più veloce per scartarlo.

Per questo dalla nuova trasmissione mi aspetto un lieto fine diverso dal vostro: la ragazza che vive con cinque ragazzi a poco a poco li elimina tutti – e alla fine resta a vivere nella bella casa messa a disposizione dai produttori, con la sensazione di aver guadagnato tempo.