Attenti al bacio

“Baciare qualcuno con la forza/a sorpresa è un’aggressione sessuale punita dalla legge”, dice il ministero dell'Interno francese. Ma dietro quella stanghetta obliqua ci sono tutte le sfumature possibili. Val la pena rischiare una denuncia?

Il bacio è una stanghetta obliqua fra le parole “ti denuncio”? Mi spiego: l’atro giorno un portavoce del ministero dell’Interno francese ha diramato un comunicato sui social ribadendo che “baciare qualcuno con la forza/a sorpresa è un’aggressione sessuale punita dalla legge”. La stanghetta obliqua lasciata cadere con tanta disinvoltura sottintende una sostanziale eguaglianza/indifferenza di fondo: è aggressione sessuale tanto baciare qualcuno con la forza quanto baciarlo a sorpresa. Ora, sui baci forzati siamo tutti d’accordo. Ma sui baci sorprendenti?

Presumo si debba avanzare qualche distinguo/precisazione: una cosa è stampare le labbra su quelle di un passante saltandogli addosso col paracadute/colla catapulta, un’altra è posarle su quelle di un amico/amica che non se l’aspettava/non ci sperava più. E un’altra cosa ancora, credo, è correre il rischio di provare a baciare una persona che forse vuole forse no, con l’attimo di tremore/incertezza che sarà capitato a tutti, anche ai portavoce del Ministero dell’Interno francese, presumo.

Il contesto cambia di volta in volta ma il portavoce ha precisato che si tratta di aggressione sessuale “quale che sia il contesto”. La stanghetta obliqua fra “con la forza” e “a sorpresa” equipara dunque questi casi sfumati e soggettivi alla circostanza oggettivamente sgradevole di un energumeno/una virago che ti sbatte al muro/ti lega a un albero fino a che non ti ha limonato/non ti ha contato le tonsille con la punta della lingua. Bleah. E, come sempre, l’equiparazione del più grave al meno grave implica l’equiparazione inversa, del meno grave al più grave: aggressione sessuale per aggressione sessuale, sottintende quella stanghetta, anziché rischiare la denuncia per aver baciato qualcuno a sorpresa tanto vale baciarlo con la forza.