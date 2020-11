Non cambiate quel Fucking nome

Il comune austriaco nel giro di un mese si chiamerà Fugging. Peccato, perderà molta della sua attrattiva

In Italia c’è Sesso e, come forse è inevitabile, c’è Calcio, rispettivamente in provincia di Reggio Emilia e in provincia di Bergamo. In Austria invece c’è il comune di Fucking; o almeno c’era, visto che in municipio hanno votato una risoluzione che porterà a cambiar nome nel giro di un mese. C’è da presumere che i cittadini fossero stanchi di turisti anglofoni che si fermavano sotto il cartello d’ingresso nel paese, a farsi fotografare coi pollici alzati e un’aria ambigua di soddisfazione non dettata dal panorama alpestre, così come ne avranno avuto abbastanza di cartoline brillanti dai contenuti facilmente congetturabili: “Passavo da queste parti e ho deciso di fermarmi un po’ a Fucking”, “Vi penso sempre mentre sto a Fucking”, “Fucking è stupendo, manchi solo tu”.

Così, dal primo gennaio, il comune si chiamerà Fugging, in modo tale da conservare l’etimologia del toponimo ma non i susseguenti imbarazzi; pare che invece resteranno immutati, per ora, i nomi dei vicini comuni di Oberfucking e Unterfucking, ossia “Fucking di sopra” e “Fucking di sotto”. Speriamo che a nessun geografo improvvisato dimostri la buona volontà di prendere come riferimento il confine naturale dato dal letto del Danubio e proporre di ribattezzarli Vorderfucking e Hinterfucking, ossia “Fucking davanti” e “Fucking di dietro”. C’è da presumere tuttavia che il turismo nella nuova Fugging subirà un contraccolpo, specie dai Paesi anglofoni, quindi nel giro di venti o cent’anni verrà convocato un consiglio comunale d’urgenza per risolvere la questione. Allora a qualcuno salterà in mente di rilanciare il sito storico puntando sulle tradizioni locali: gli antichi mestieri, le antiche ricette, l’antico nome del borgo. E si ricomincerà da capo.