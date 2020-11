Se dici "Mozart" sei razzista

Fare riferimento ai grandi compositori del passato solo per cognome significa dare per scontato che siano bianchi. L'ultima trovata pol. cor. dal Massachusetts

Mozart, Beethoven e Hummel sono razzisti; non loro in quanto tali, sottoterra, ma il mero usare il cognome “Mozart”, “Beethoven” e “Hummel”. Un professore dell’Università del Massachusetts ha infatti argomentato che far riferimento ai grandi compositori del passato solo per cognome, senza specificarne il nome, significa dare per scontato che siano bianchi. Se invece vengono chiamati per nome e cognome, argomenta il professore dell’Università del Massachusetts, allora vuol dire che sono neri. È una teoria singolare per più motivi. Primo, sottovaluta le ragioni dell’eufonia. Siamo abituati a dire “un pezzo di Joplin” o “un pezzo di Béla Bartók” perché suona bene così, eppure Joplin è afroamericano mentre Béla Bartók è ungherese.

Secondo, sottovaluta le ragioni della sintesi: va bene essere politicamente corretti ma non è che abbiamo tutto questo tempo da perdere. Diciamo “Beethoven”, “Hummel”, “Mozart”, perché se ogni volta dovessimo annunciare pezzi di “Ludwig van Beethoven”, “Giovanni Nepomuceno Hummel”, “Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilius Mozart, detto Amadeus”, i concerti durerebbero troppo e faremmo la fine dello sketch in cui i Monty Python si interrogavano su come mai fosse caduto nell’oblio il nome del grande compositore Johann Gambolputty de von Ausfern-Schplenden-Schlitter-Crasscrenbon-Fried-Digger-Dingle-Dangle-Dongle-Dungle-Burstein-Von-Knacke-Thrasher-Apple-Banger-Horowitz-Ticolensic-Grander-Knotty-Spelltinkle-Grandlich-Grumblemeyer-Spelterwasser-Kurstlich-Himbleeisen-Bahnwagen-Gutenabend-Bitte-Ein-Nürnburger-Bratwustle-Gerspurten-Mitz-Weimache-Luber-Hundsfut-Gumberaber-Shönedanker-Kalbsfleisch-Mittler-Aucher von Hautkopft of Ulm.

Soprattutto, però, il professore dell’Università del Massachusetts sottovaluta le ragioni del buon senso. Dire che pronunciare un cognome costituisca atto di razzismo sembra implicare neanche tanto sottilmente che siano alcuni cognomi ad essere di per sé razzisti. Conclusione che mi guarderei dall’incoraggiare, se insegnassi all’Università del Massachusetts e mi chiamassi professor White.