I vip che inseguono il virus

Le celebrità in ombra tentano di mettersi in scia del Covid per brillare di un po' della sua fama. E così ci aggiornano via social sul loro stato di salute. Ricordiamolo quando pensiamo agli effetti collaterali della pandemia

Fra gli effetti collaterali del Covid bisognerà annoverare, non considerata, la smania di vip e mezzi vip di aggiornarci via social sul proprio stato di salute. Prontamente ripresi dai media, questi bollettini medici autoprodotti si diramano in una vasta gamma di fioriture: la minuziosa cronaca di sintomi anche lievi; la fototestimonianza dei medesimi; l’ammonimento recriminatorio in favore della prudenza collettiva; la pubblica ammissione di colpa e imprudenza a scopo penitenziale; la considerazione filosofica sulla caducità della vita combinata talora all’esortazione autoindotta; la vanteria riguardo alla propria tempra; la critica ai sistemi sanitari e alla strumentazione medica; la frase di circostanza; e da ultimo, apprendo, anche la negazione non già dell’esistenza del virus bensì dell’avvenuto contagio, ossia post scritti da persone più o meno celebri allo scopo di dirci che stanno una bellezza.

Pubblicità

Pubblicità