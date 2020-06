Vacanze sicure, relax meno

Per godere di vacanze sicure, a Merano è stato aperto il primo hotel Covid-free. Si tratta di una storica struttura di lusso che ha deciso di dotarsi di tutti gli accorgimenti necessari a tenere il virus fuori dalle porte dell’albergo, creando un’isola felice in cui farvi dimenticare le tensioni e le difficoltà di questi mesi di emergenza. Vi basterà firmare, al vostro arrivo, un’autocertificazione che comprovi l’assenza di sintomatologie derivanti da infezione respiratoria e garantisca una temperatura corporea inferiore a 37,5°. A quel punto il grosso è fatto: sarà sufficiente attraversare il tunnel di disinfezione allestito davanti all’hotel per poter accedere agli ambienti in cui potrete presentare un certificato negativo di test sierologico. Se non disponete di tale certificato, o se risale a più di quattro giorni prima, niente paura: il personale di accoglienza sarà lieto di accompagnarvi nell’apposito centro medico, in cui verrete sottoposti a un test rapido immunologico della durata di 15 minuti e del costo di 100 euro. Risultando negativi al test, verrete scortati al check-in, che si svolgerà in una hall igienizzata ad altissima frequenza, prima di raggiungere la vostra suite, completamente sanificata a ridosso del vostro arrivo. Vi verrà consegnato un kit omaggio di benvenuto comprendente una mascherina griffata in tessuto, una mascherina certificata FFP2, due mascherine chirurgiche, due paia di guanti in lattice e un flacone di gel igienizzante per le mani; ulteriori dispositivi di protezione individuale potranno essere acquistati presso la reception, rivolgendosi a staff sottoposto a test Coronavirus a cadenza settimanale e a misurazione della temperatura corporea all’inizio di ogni turno di lavoro. A quel punto non vi resterà che indossare le protezioni delle vie respiratorie in tutti gli ambienti comuni dell’hotel, la mascherina FFP2 nel reparto spa e i guanti monouso al buffet, nonché ricordarvi di prenotare il programma di trattamenti disintossicanti all’ozono e flebo di vitamina C, per poter trascorrere nel primo hotel Covid-free una vacanza ideale, come se il virus non ci fosse.