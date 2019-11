Quello che non vorremmo sapere di Bella Thorne

Bella Thorne nuda sotto la doccia, strillano i titoli dei giornali, e il web si infiamma. Per chi non lo sapesse, come me dieci minuti fa, Bella Thorne è un’attrice per bambini lanciata dalla Disney che adesso ha raggiunto l’età della pensione, 22 anni, quindi sta cercando di riciclarsi in ogni altro campo possibile: cantante, modella, filantropa, influencer. Nonché persona che si lava, evidentemente. Lei stessa ha pubblicato su Instagram questo video acquatico in cui non è che si veda gran che: capelli bagnati, parte della scapola, una guancia e mezza, oltre a una generosa porzione di braccio sinistro: ma tant’è, più che sufficiente a costituire una notizia. Se non che, scandagliando l’archivio recente dei titoli che la riguardano, si scopre che in passato ci aveva abituati meglio. Bella Thorne esordisce come regista di film porno. Bella Thorne si dichiara bisessuale. Bella Thorne finge di essere stata picchiata per Halloween. Bella Thorne ha una relazione poliamorosa con un ragazzo e una ragazza. Bella Thorne consuma abitualmente marjuana. Bella Thorne esulta perché le sono venute le mestruazioni. Precedenti del genere ridimensionano non poco l’impatto del video di Bella Thorne nuda sotto la doccia. Per far notizia ed essere all’altezza della propria fama, come minimo avrebbe dovuto lavarsi completamente vestita.