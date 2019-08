La situazione politica spiegata con una sbronza

Lega statalista contro Pd libertario: siamo a questo. Ogni tanto, per capire l’alta politica, bisogna curarsi de minimis, come ad esempio la storia della diciassettenne ricoverata per ubriachezza durante la festa dell’Unità di Lodi. La locale sezione della Lega ne ha approfittato per accusare il Pd di vendere alcolici ai minori e poi, una volta acclarato che la ragazza aveva fatto da sé, per rinfacciare al Pd di non aver frugato nella borsa della giovane sequestrandole le bottiglie. La locale sezione del Pd, dal canto suo, ha replicato che gli stand della festa dell’Unità si limitano a non vendere alcolici ai minorenni ma non si mettono certo a perquisire gli avventori.

Di là dalla polemichetta sterile, utile forse a spostare tre voti, la diatriba sembra indicativa di tendenze più vaste: da un lato un partito di destra, che ritiene dovere del pubblico immischiarsi negli affari dei privati, per custodirli e migliorarli secondo un’antica ideologia di sinistra; dall’altro un partito di sinistra, che reputa opportuno lasciare i privati liberi di assumersi le responsabilità connaturate alle scelte individuali, secondo un’ideologia non dico di destra ma almeno liberale.

Sarà un segno ulteriore di questi tempi rivoluzionari? Fatto sta che sulla faccenduola lodigiana non ho trovato dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, quindi forse la mappa politica va aggiornata così: Lega statalista, Pd libertario, grillini democristiani.