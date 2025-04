Premesse per trasformare Gratteri in principe della Chiesa

Le parole del cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica, e la premessa al primo miracolo bergogliano

“Il cardinale Becciu è una persona molto stimabile. Ma voi giornalisti, quando intervistate i vicini dopo un delitto, i vicini dicono: ‘Era una brava persona’. Poi non è detto che una brava persona sia anche innocente”. Sacrosanto. E’ quanto sostiene infatti il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica. Potrebbe altresì diventare, questa veneranda espressione educatrice dei giovani cattolici, la solida premessa al primo miracolo bergogliano. Essa saprebbe trasformare allora il dottor Nicola Gratteri, magistrato principe, in principe della Chiesa. Da giustiziere terreno con clava, a teorico celeste del Conclave.