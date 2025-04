Possibili nuovi dazi in occasione del 25 aprile

Suonerebbe stranissimo se almeno l’Anpi non ottenesse di poter imporre una tassa alla presenza della Brigata Ebraica al corteo per la Liberazione

Suona strano, nel paese dove le sole opere di fantasia immaginifica sono rimaste le dichiarazioni dei redditi, vale a dire col record planetario di evasione, che non si trovi un modo per scansare le infami gabelle trumpiste. E comunque, avvicinandosi il corteo del 25 aprile, suonerebbe ancor più strano se, tanto più con la consulenza gratuita di un volpino libanese sagace come Lerner, suonerebbe stranissimo, si diceva, se almeno l’Anpi non ottenesse di poter imporre un dazio alla presenza della Brigata Ebraica.