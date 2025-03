Un giretto in Groenlandia per gli europarlamentari del Pd

L'eurogruppo si è spaccato sulla risoluzione per il riarmo. Occorre una rinfrescata

L’eurogruppo Pd si è diviso a metà nel voto sulla risoluzione dell’Europarlamento sul riarmo dell’Europa come proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen: 11 europarlamentari dem si sono astenuti e 10 hanno votato a favore. Anzi no, 11 hanno votato a favore e 10 si sono astenuti. Anzi no, un europarlamentare, che prima aveva votato a favore, ha detto poi che aveva sbagliato a schiacciare il tasto. Anzi no, non è stato un europarlamentare, è stata un’europarlamentare. Fatto sta che la segretaria aveva perso. Anzi no, dal momento che aveva vinto. Comunque, se non oggi domani, il Pd terrà il suo congresso. Non sembra credibile, in questo clima tanto caldo, che i delegati possano confrontarsi serenamente. Anzi sì, ma facessero prima un giretto in Groenlandia a rinfrescarsi la capa.