Se Landini fa sparire lo sciopero dai giornali

Pagine 1, 2, 3, 4, niente; pagine 13, 14, 15, niente; pagine 26, 27, 28, 29, niente; pagine 34, 35, 36, 37, niente di niente fino a pagina 38, quando a pagina 38, sullo sciopero generale, si possono leggere cinque righine stitiche, stiticissime, con scritto nulla. Così sul Corriere della Sera. Repubblica: pagine 1, 2, 3 e 4, niente; 16, 17 e 18, niente, 25, 26 e 27 niente di niente, quando, a pagina 28, sullo sciopero generale, si possono leggere tre righine stitiche, stititicissime, che non dicono niente. Uguale sulla Stampa di Torino. Uguale sul Sole 24 ore. Mai visto. E non si tratta, forse, del fatto che di uno sciopero generale così promosso non freghi più niente a nessuno. Può essere. Ma hanno visto forse, nei giornali, un Landini rimasto completamente nudo, mentre sbraita e promette al mondo di rivoltare un guanto. E si sono tappati gli occhi.