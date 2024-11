Forse Tarquinio presume troppo dal risultato in Umbria

La stessa presidente Proietti ha detto in alcune interviste: "La penso come Tarquinio". Ma le deduzioni del giornalista forse sono affrettate

Sostiene sul Foglio Marco Tarquinio, europarlamentare superprogressista ed ex direttore di Avvenire, che “con Stefania Proietti in Umbria ha vinto il pacifismo. E sul genocidio, il Papa è prudente”. Aggiungendo, convinto così di dar forza al suo pensiero, che con la presidente Proietti “abbiamo combattuto le stesse battaglie, io nel mio lavoro di giornalista e lei nel suo d’ingegnera. Esprimendo le stesse posizioni sulla pace, sulla guerra e sull’ambiente: E’ stata lei stessa a dirlo in alcune interviste: ‘La penso come Tarquinio’. Questo risultato è il segno che sono posizioni serie”. Ciò che, se è consentito, mi permetto di discutere. Quello essendo soltanto il segno che alcuni politici giovani, innamorati di Papa Ciccio, si formarono al pensiero del Giornalista ciuccio.