Che scandalo per la Serracchiani se la presidente dell'Umbria viene archiviata

Di nuovo. La presidente dell’Umbria viene, per una volta, tempestivamente archiviata da una sciocca accusa considerata insussistente dagli stessi magistrati e il pensatoio progressista subito schiamazza perché gli è stata sottratta la possibilità di fare un’altra campagna elettorale tra calunnie da sbandierare e avversari sotto schiaffo. Si distingue, a questo giro, la scandalizzatissima Debora Serracchiani: “Al di là del merito giudiziario, colpisce il comportamento spregiudicato della presidente Tesei che, se non più rilevante penalmente, è indubbiamente inopportuno”. Inopportuno. Che correttezza, che educazione. Ma facciano come gli pare, noi chiamiamo Scajola.