Avvistato Salvini al citofono

Dicono che dopo aver avuto conferma che la nuova linea ferroviaria Milano-Chiasso si ferma a Como perché i vettori sono troppo alti per le gallerie svizzere; dopo aver avuto conferma che la nuova Bari-Napoli impiega mezz’ora più della vecchia per coprire il percorso; dopo aver ottenuto puntigliosa verifica delle decine di “rischi di disastro ferroviario” sfiorati negli ultimi anni (con lui insediato), ecco, dicono che a quel punto il ministro Matteo Salvini, gambe in spalla, si sia scatenato nella caccia al colpevole, abbia suonato con insistenza a tutti i citofoni romani della zona Termini e dintorni (come fece al Pilastro di Bologna quando era in caccia di spaccio e di droga) e domandato a tappeto, perentorio: “Mi dica un po’, è lei che pianta chiodi?”.