“Il 7 ottobre 2023 è la data di una rivoluzione. Dopo un anno il valore dell’operazione della resistenza palestinese e della battaglia del ‘Diluvio di Al Aqsa’ è chiaro a tutto il mondo. Il 5 Ottobre 2024 scendiamo in piazza a Roma per una manifestazione nazionale, per sostenere il popolo palestinese e il suo movimento di liberazione nazionale, per onorare gli oltre quarantamila martiri di Gaza e i suoi combattenti che da un anno lottano senza tregua, per onorare tutta la Palestina che resiste e insorge contro l’invasore e il suo Stato coloniale. I giovani palestinesi”.

E manifestino, dunque, i giovani palestinesi dell’onore combattente che resiste senza tregua e con onor contro il lurido ebreo porco e invasor. Già sapendo che per il 5 ottobre si prevedono bombe su Roma. D’acqua, purtroppo.