D'Alema fra i Grandi della terra

Dice D’Alema che a lui “non interessa dire io, io, io”. Dice però che, se chiedessero un’opinione proprio a “lui, lui, lui”, egli ne sarebbe contento. Dice D’Alema che “l’Europa dovrebbe riconoscere che i Grandi della terra sono non al di qua, ma al di là degli Urali”. E chiusa la questione. Dice D’Alema che la Cina si interroga su come risolvere il conflitto ucraino, a questo fine ha infatti appena invitato a Pechino sette personalità europee, “e me tra queste”. Dice D’Alema che “ogni tre ore, non ogni tre giorni, ogni tre ore, mi arrivano sul telefono le foto agghiaccianti del massacro dei bimbi palestinesi colpiti in testa dagli israeliani utilizzando pallottole esplosive”. Avete letto bene: “Pallottole esplosive sparate apposta nelle teste dei bimbi palestinesi dagli ebrei”. Lui non le mostra, ma non perché sia un mascalzone. Pensate solo che D’Alema si abbandona a queste allegre affermazioni mentre ancora sta imbottigliando il vino.