“Cioè, io devo far vaccinare mia figlia di 5 anni con un vaccino che non ha terminato la sperimentazione per consentire agli immigrati di sbarcare illegalmente in Italia?”, ha detto in tv. Ma in che senso?

Finché a un certo punto Giorgia la bianca, italiana, cattolica e soprattutto madre, non si tenne più: “Cioè, io devo far vaccinare mia figlia di 5 anni con un vaccino che non ha terminato la sperimentazione per consentire agli immigrati di sbarcare illegalmente in Italia?”. Cioè, madre come si sente, manco vorrebbe vaccinare la figlia contro il Covid pur sapendo che la poverina, sbarcata per culo in Italia dove almeno si sperimenta, ha già avuto per nascita la sfiga di beccarsi il Melonid?