Da bagno a doccia in otto ore con gli sgravi? Ma le transizioni belle sono altre

Photo by kevin Baquerizo on Unsplash

Così recita una vantaggiosissima pubblicità. Peccato che non siano comunque i vantaggi migliori sul mercato

Così recita, vantaggiosissima, una pubblicità abituale: “Ti piacerebbe trasformare la tua vecchia vasca in doccia in sole otto ore, col 50 per cento di detrazione fiscale, il 40 per cento di bonus idrico, in comode rate da 39 euro al mese e una smart tv in omaggio, oppure un climatizzatore 4 stagioni?”. Che mi piacerebbe eccome, mica sono scemo. Sappiate comunque una cosa, voi del bagno-doccia in otto ore con gli sgravi. Ora si passa maschio-femmina in due minuti con gli incentivi.