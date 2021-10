Togliete l'infuso di cetriolo a Letta

Non si spiegava l'iperattivismo del segretario, Facebook svela il motivo

Vittoria alle elezioni o no, non ci si spiegava l’iperattivismo di Enrico Letta in quest’ultima settimana: pranzi con Conte, comunicati secchi, lucide ospitate televisive, pressioni su Draghi, punti sulla strategia, punti fermissimi sul Quirinale, un leader travolgente, insomma. Poi ho letto su Facebook che l’infuso di cetriolo due volte alla settimana fa miracoli.