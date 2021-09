Benigni narciso? Quando mai!

Qualcuno dice che l'attore avrebbe speso tutte quelle parole, aggettivi, metafore e iperboli per la moglie perché non si ricorda il nome. Ma non è vero!

Ha osservato con perfida ironia qualcuno che “Roberto Benigni ha speso tutte quelle parole, aggettivi, metafore e iperboli per la moglie perché non si ricorda il nome”. E certo che non è vero. E che l’amore è sacro e misterioso. D’altra parte, limitarsi a dire: “la signora tal dei tali, in Benigni”, l’avrebbe rivelato, primo, come assai cafone, secondo, da quel gran narciso che uno come lui mai è stato né sarà.

Pubblicità