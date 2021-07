Il coraggio dentro ai bagni pubblici

Photo by Possessed Photography on Unsplash

Non si illuda: dovrà averne parecchio chi, legge Zan permettendo, percependosi femmina vada a sedersi sulla tazza

Trascurabili dettagli pratici a margine dell’eventuale legge Zan. Quelli che, percependosi femmine, sulle autostrade o altrove, andranno nei bagni pubblici per le signore a fare pipì sedute infine sulla tazza, praticheranno senz’altro un diritto conquistato, a condizione che non s’illudano di non dover disporre comunque di un gran coraggio.

