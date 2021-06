Photo by Emiliano Bar on Unsplash

Si dibatte se i calciatori debbano inginocchiarsi. Si mettano in ginocchio piuttosto i cinquantaquattro orrendi energumeni che hanno torturato i detenuti di Santa Maria Capua Vetere

Un modo evoluto per risolvere la diatriba dei calciatori inginocchiati tutti, solo chi vuole, solo se s’inginocchiano gli altri, se prima degli altri, o dopo, o insieme, o durante, o uno sì e quell’altro no, o a scacchiera, potrebbe essere questo: i calciatori giocano, non giocano, si siedono, si inginocchiano, si tirano le palle di neve, si scaccolano o fanno tutto quello che pare loro dare spettacolo. Mentre, un giorno prima del match, già erano stati portati all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera i cinquantaquattro orrendi energumeni che hanno torturato i detenuti di Santa Maria Capua Vetere, i quali verranno ripresi inginocchiati volenti o no, in mondovisione, per le ventiquattr’ore precedenti e le ventiquattro successive all’incontro. Insieme a Bonafede, eh: “Prisoner lives matter”.

